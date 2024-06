Italia-Cuba oggi in tv, Nations League volley: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 7 giugno (alle ore 17.00 italiane) si gioca Italia-Cuba, match valido per la Nations League di volley maschile. Dopo aver affrontato la Francia e gli USA, gli azzurri torneranno in campo a Ottawa (Canada) per sfidare la rognosa e sempre temibile compagine caraibica. I Campioni del Mondo se la dovranno vedere contro una rivale di grande spessore e che è sempre in grado di impensierire le grandi compagini della pallavolo internazionale.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi vogliono assolutamente vincere per compiere un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight e per guadagnare punti preziosi per il ranking FIVB, che al termine della fase preliminare del prestigioso torneo internazionale itinerante assegnerà gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il capitano Simone Giannelli guiderà la nostra Nazionale in cabina di regia, affidandosi in particolar modo agli attaccanti Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Yuri Romanò. Il tecnico pugliese potrà contare su centrali di grande calibro come Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo, mentre il libero di riferimento sarà Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cuba, match valido per la Nations League 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Ottawa sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CUBA VOLLEY OGGI

Venerdì 7 giugno

Ore 17.00 Italia vs Cuba – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-CUBA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.