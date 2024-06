Italia-Croazia, quando la prossima partita agli Europei? Data, programma, orario, tv

L’Italia di Luciano Spalletti tornerà in campo lunedì prossimo alle 21.00 per l’ultima giornata del Gruppo B degli Europei 2024 in Germania: l’avversario sarà di ottimo livello, ossia la Croazia: i balcanici non hanno cominciato bene questa rassegna continentale, con la sconfitta contro la Spagna e il pareggio contro l’Albania e si giocheranno tutte le chance rimanenti in questa partita.

Italia che all’esordio ha fatto il proprio dovere: doveva battere l’Albania per fare un passo importante per il passo del turno e la vittoria è arrivata in rimonta per 2-1, dopo un inizio shock che aveva spaventato tutti, con l’errore di Dimarco e il gol di Bajrami. Poi Bastoni e Barella hanno riportato tranquillità al termine di una prestazione di discreta qualità. Dopo la Spagna, un altro bel test per gli azzurri sulla strada di un possibile prosieguo di questa manifestazione

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Croazia, incontro valevole per la fase a gironi degli Europei 2024 di calcio. Prevista diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CROAZIA EUROPEI CALCIO 2024

Lunedì 24 giugno – Leipzig Stadium, Lipsia (Germania)

Ore 21.00 Italia-Croazia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA EUROPEI CALCIO 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.