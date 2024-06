IndyCar, Power torna a festeggiare nella tripletta Penske a Road America

Will Power torna al successo nella NTT IndyCar Series dopo una bellissima prestazione in quel di Road America. L’australiano di Penske strappa la leadership del campionato a Scott Dixon e torna a festeggiare, non accadeva dalla race-2 di Detroit del 2022.

Il #12 dello schieramento ha avuto la meglio abbattendo nel finale ogni ipotetico ritorno da parte di Josef Newgarden #2 e Scott McLauhglin #3, il Team Penske ha siglato una meravigliosa tripletta che mancava dall’evento di Sonoma del 2017.

La seconda metà della competizione, caratterizzata dall’assenza di bandiere gialle, ha visto l’australiano prevalere sull’americano protagonista di uno spettacolare incidente in qualifica e sull’auto del neozelandese ex campione del Repco Supercars Championship. Alex Palou (Ganassi #10) si è dovuto accontentare della quarta piazza, abile a precedere Kyle Kirkwood (Andretti #27), Colton Herta (Andretti #26) ed il messicano Pato O’Ward (Arrows McLaren #5).

Piccola pausa ora per la NTT IndyCar Series visti gli impegni di alcuni protagonisti in quel di Le Mans per la tradizionale ventiquattro ore valida per il FIA World Endurance Championship. La stagione riprenderà nell’ultimo week-end del mese dal WeatherTech Raceway Laguna Seca in California.

CLASSIFICA INDYCAR ROAD AMERICA

12 RUN Will Power Team Penske 55 P 25 29.783 39.676 33.797 1:45.003 137.619 1:43.365 139.799 3

2 RUN Josef Newgarden Team Penske 55 P 23 3.261 3.261 29.989 39.769 33.660 1:43.945 139.019 1:43.945 139.019 3

3 RUN Scott McLaughlin Team Penske 55 P 26 8.015 4.754 30.191 39.606 33.743 1:45.751 136.646 1:44.435 138.367 3

10 RUN Alex Palou Chip Ganassi Racing 55 P 63 16.712 8.697 30.076 39.636 33.821 1:46.108 136.185 1:44.082 138.836 3

27 RUN Kyle Kirkwood Andretti Global 55 P 19 24.866 8.154 30.217 39.928 33.949 1:44.415 138.394 1:44.224 138.648 3

26 RUN Colton Herta Andretti Global 55 O 22 28.378 3.512 30.149 39.664 33.918 1:44.943 137.698 1:43.893 139.09 5

77 RUN Romain Grosjean Juncos Racing 55 O 9 29.271 0.893 29.818 40.044 33.949 1:44.286 138.565 1:44.124 138.781 3

5 RUN Pato O’Ward Arrow McLaren 55 P 0 30.311 1.040 30.024 39.922 33.904 1:46.059 136.249 1:44.385 138.434 4

28 RUN Marcus Ericsson Andretti Global 55 O 41 35.626 5.315 30.038 39.682 33.534 1:43.254 139.95 1:43.254 139.95 3

15 RUN Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 55 P 0 42.839 7.213 30.120 39.828 33.941 1:44.966 137.667 1:44.295 138.553 4