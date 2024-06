Incredibile agli Europei di atletica: lancia il disco a piedi nudi! Darko Pesic fa la storia

Un episodio curioso è andato in scena nella giornata odierna agli Europei 2024 di atletica leggera, in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico di Roma. Il montenegrino Darko Pesic ha infatti lanciato il disco presentandosi in pedana a piedi scalzi. Il decatleta ha deciso di non indossare le scarpe perché la struttura era scivolosa.

Pesic ha così emulato i grandi lanciatori dell’antichità e al primo tentativo si è spinto a 44.78 metri, fermandosi a tre metri dal suo personale. Quasi nello spirito di Abebe Bikila, che alle Olimpiadi di Roma 1960 vinse la Maratona a piedi scalzi. Il balcanico è 21mo e ultimo nel decathlon con 6.730 punti quando mancano soltanto i 1500 metri al termine delle fatiche.

VIDEO DARKO PESIC LANCIO DISCO A PIEDI NUDI