Il sorteggio di Lorenzo Musetti a Wimbledon 2024: possibile derby al secondo turno, poi c’è Rublev

Questa mattina si sono sviluppati i sorteggi dei tabelloni principali di Wimbledon 2024. I tabelloni dei Championships sono usciti e in casa Italia c’è grande attesa per un possibile secondo turno tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Discorsi che non interessano Lorenzo Musetti, che è stato sorteggiato nella parte bassa di tabellone e quindi opposta a quella dei due connazionali sopracitati.

Musetti che esordirà contro l’estroso e imprevedibile francese Constant Lestienne. Un giocatore davvero illeggibile in ogni suo tipo di prestazione: talvolta ha un atteggiamento decisamente attaccato alla partita e voglioso, altre volte appare svogliato e sembra mollare il match senza neanche lottare. L’azzurro dovrà essere bravo a sapersi inserire in questi alti e bassi.

Al secondo turno ci sarebbe la possibilità di un derby: sarà sfida contro uno tra Luciano Darderi e Jan Choinski. L’inglese potrebbe battere l’azzurro per la maggiore abitudine a giocare sui prati, in ogni caso si tratta di un altro turno alla portata per il recente finalista del Queen’s. Il livello si alzerebbe dal terzo turno con la sfida contro Andrey Rublev che lo vedrebbe partire probabilmente sfavorito.

Volendosi spingere ancora più avanti, ci sarebbero all’orizzonte altre difficoltà agli ottavi di finale, visto che l’avversario potrebbe essere uno tra Stefanos Tsitsipas e Sebastian Korda. Infine il quarto di finale verosimilmente contro Jack Draper, Alexander Zverev o Taylor Fritz.

POSSIBILI AVVERSARI MUSETTI WIMBLEDON 2024

Primo turno: Lestienne

Secondo turno: Darderi/Choinski

Terzo turno: Rublev

Quarto turno: Tsitsipas/Korda/Davidovich Fokina

Quarti di finale: Zverev/Fritz/Draper/Tabilo/Evans

Semifinale: Djokovic/Hurkacz/De Minaur/Rune

Finale: Sinner/Alcaraz