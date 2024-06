Il ranking ATP degli italiani dopo il Roland Garros: la nuova classifica ATP di Sinner, Musetti, Arnaldi, Berrettini

Il Roland Garros 2024 si concluderà domani con la finale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alexander Zverev, ma diamo uno sguardo a quale sarà il nuovo ranking ATP degli italiani dopo il secondo Slam della stagione. Jannik Sinner ha firmato un’impresa storica, diventando il primo italiano a essere incoronato numero 1 del mondo.

Il fuoriclasse altoatesino si è fermato in semifinale al Roland Garros venendo sconfitto al quinto set dallo spagnolo Carlos Alcaraz, ma il ritiro del serbo Novak Djokovic prima dei quarti di finale gli ha permesso di issarsi al comando della graduatoria internazionale con 9.525 punti e un cospicuo vantaggio sull’immediato inseguitore: Djokovic è fermo a 8.360, Alcaraz è a quota 7.880 punti cche potrebbero diventare 8.580 in caso di sigillo a Parigi.

Lorenzo Musetti ha trascinato Novak Djokovic al quinto set nel terzo turno del Roland Garros e resta stabile al 30mo posto con 1.290 punti. Matteo Arnaldi si è spinto fino agli ottavi dopo aver battuto il russo Andrey Rublev ed è stato battuto dal greco Stefanos Tsitsipas, risalendo comunque di una piazza e portandosi al 34mo posto con 1.220 punti. Luciano Darderi è uscito al secondo turno dello Slam in terra francese ed è scivolato indietro di una piazza (41mo con 1.126 punti), mentre Flavio Cobolli entra in top-50 per la prima volta in carriera (50mo con 955 punti).

Lorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno sul mattone tritato transalpino ed è indietreggiato di ben nove posizioni (58mo con 861 punti), Luca Nardi ha invece perso al primo turno ed è 73mo con 742 punti. In top-100 anche Matteo Berrettini, che è 93mo con 630 punti e si appresta a tornare in campo in quel di Stoccarda. Fabio Fognini è uscito invece dalla top-100 ed è 101mo con 608 punti.

RANKING ATP ITALIANI DOPO IL ROLAND GARROS 2024

1. Jannik Sinner 9.525

30. Lorenzo Musetti 1.290

34. Matteo Arnaldi 1.220

41. Luciano Darderi 1.126

50. Flavio Cobolli 955

58. Lorenzo Sonego 861

73. Luca Nardi 742

95. Matteo Berrettini 630

101. Fabio Fognini 608

125. Stefano Napolitano 517

132. Matteo Gigante 497

133. Francesco Passaro 492

140. Giulio Zeppieri 430