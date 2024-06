Il programma di domani agli Europei di atletica a Roma: orari 12 giugno, tv, italiani in gara

Domani, mercoledì 12 giugno, si disputerà l’ultima giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera allo Stadio Olimpico di Roma. A differenza dei primi cinque giorni di gara, il day-6 non prevede una sessione mattutina e tutte le competizioni andranno in scena di sera (dalle ore 20.20 in poi) per l’assegnazione degli ultimi dieci titoli continentali.

Tanta carne al fuoco per l’Italia, che può contare ancora su alcune pesanti carte da medaglia per provare a chiudere in bellezza un Europeo casalingo da sogno. Riflettori puntati sulle staffette di genere 4×100 e 4×400, oltre a Larissa Iapichino nel salto in lungo e al terzetto tricolore composto da Pietro Arese, Ossama Meslek e Federico Riva nella finale dei 1500.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dell’ultima giornata degli Europei di Roma 2024. Prevista diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport) e su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE integrale di tutte le gare con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA DOMANI

Mercoledì 12 giugno

20.20 Salto con l’asta (maschile), finale

20.28 Tiro del giavellotto (maschile), finale

20.54 Salto in lungo (femminile), finale

21.05 4×400 (femminile), finale

21.17 4×400 (maschile), finale

21.28 800 metri (femminile), finale

21.44 10.000 metri (maschile), finale

22.26 1500 metri (maschile), finale

22.40 4×100 (femminile), finale

22.50 4×100 (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA DOMANI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 20.00 alle 21.00; Rai 2 dalle 21.00 alle 23.00; Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI EUROPEI ATLETICA

Salto in lungo (femminile): eventuale Larissa Iapichino.

4×400 (femminile): eventuale Italia.

4×400 (maschile): eventuale Italia.

10.000 metri (maschile): Francesco Guerra, Ahmed Ouhda, Luca Ursano.

1500 metri (maschile): Pietro Arese, Ossama Meslek, Federico Riva.

4×100 (femminile): eventuale Italia.

4×100 (maschile): eventuale Italia.