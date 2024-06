Il programma di domani agli Europei di atletica a Roma: orari 11 giugno, tv, italiani in gara

Domani, martedì 11 giugno, andrà in scena la quinta e penultima giornata dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera allo Stadio Olimpico di Roma. Un day-5 in cui verranno assegnati ben otto titoli, con l’Italia che potrà provare a giocarsi qualcosa di importante in almeno tre-quattro finali grazie ai vari Gianmarco Tamberi nell’alto, Emmanuel Ihemeje nel triplo, Nadia Battocletti sui 10.000 metri e Alessandro Sibilio (se dovesse qualificarsi) nei 400 ostacoli.

Si concluderanno le dieci fatiche di Lorenzo Naidon e Dario Dester nel decathlon, mentre la fuoriclasse olandese Femke Bol darà spettacolo nei 400 ostacoli. In mattinata farà il suo debutto nella rassegna continentale Larissa Iapichino, impegnata nelle qualificazioni del lungo, oltre alle ottocentiste Elena Bellò ed Eloisa Coiro che potrebbero essere impegnate in semifinale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della quinta giornata degli Europei di Roma 2024. Prevista diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport) e su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE integrale di tutte le gare con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA DOMANI

Martedì 11 giugno

9.35 Decathlon, 110 ostacoli

10.10 800 metri (femminile), semifinali

10.30 Decathlon, lancio del disco

10.35 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

10.45 4×400 (maschile), batterie

11.15 4×400 (femminile), batterie

11.55 Decathlon, salto con l’asta

12.00 4×100 (maschile), batterie

12.30 4×100 (femminile), batterie

13.00 Tiro del giavellotto (maschile), qualificazioni

19.05 Decathlon, tiro del giavellotto

20.35 Salto in alto (maschile), finale

20.55 Salto triplo (maschile), finale

21.05 400 ostacoli (maschile), finale

21.18 400 ostacoli (femminile), finale

21.30 10.000 metri (femminile), finale

21.36 Tiro del giavellotto (femminile), finale

22.25 Decathlon, 1500 metri

22.53 200 metri (femminile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA DOMANI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 21.00 alle 23.00; Rai Sport dalle 13.00 alle 15.30 e dalle 19.00 alle 21.00; Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI EUROPEI ATLETICA

Decathlon: Dario Dester, Lorenzo Naidon.

800 metri (femminile): eventuali Elena Bellò, Eloisa Coiro.

Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino.

4×400 (maschile): Italia.

4×400 (femminile): Italia.

4×100 (maschile): Italia.

4×100 (femminile): Italia.

Salto in alto (maschile): Manuel Lando, Stefano Sottile, Gianmarco Tamberi.

Salto triplo (maschile): Tobia Bocchi, Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje.

400 ostacoli (maschile): eventuali Alessandro Sibilio, Giacomo Bertoncelli, Mario Lambrughi.

400 ostacoli (femminile): eventuali Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Linda Olivieri.

10.000 metri (femminile): Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Anna Arnaudo, Valentina Gemetto, Elisa Palmero.

Tiro del giavellotto (femminile): eventuale Federica Botter.

200 metri (femminile): eventuali Irene Siragusa, Dalia Kaddari.