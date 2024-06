Il programma di domani agli Europei di atletica a Roma: orari 10 giugno, tv, italiani in gara

Domani, lunedì 10 giugno, entreremo nella seconda metà dei Campionati Europei 2024 di atletica leggera in corso di svolgimento a Roma. Dopo un weekend di fuoco, la quarta giornata della rassegna continentale si preannuncia comunque molto interessante per i colori azzurri con diverse possibili carte da medaglia ed il debutto in gara di altri big della Nazionale.

Italia già certa di partecipare alla finale dell’asta femminile (con Bruni e Molinarolo) e dei 3000 siepi uomini (con Bouih e Osama Zoghlami), in cui non sarà facile salire sul podio, ma se quest’oggi dovessero ottenere la qualificazione ci saranno ambizioni importanti per Sara Fantini nel martello, Luca Sito nei 400 metri e Filippo Tortu sui 200.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della quarta giornata degli Europei di Roma 2024. L’evento verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport) e su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE integrale di tutte le gare con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA DOMANI

Lunedì 10 giugno

10.05 Decathlon, 100 metri

10.18 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

10.25 Tiro del giavellotto (femminile), qualificazioni

10.35 200 metri (femminile), batterie

11.05 Decathlon, salto in lungo

11.20 1500 metri (maschile), batterie

11.50 800 metri (femminile), batterie

12.40 400 ostacoli (maschile), semifinali

13.05 Decathlon, getto del peso

13.15 400 ostacoli (femminile), semifinali

19.30 Decathlon, salto in alto

20.15 Salto con l’asta (femminile), finale

21.05 200 metri (femminile), semifinali

21.33 Lancio del martello (femminile), finale

21.40 400 metri (maschile), finale

21.50 400 metri (femminile), finale

22.00 3000 siepi (maschile), finale

22.20 Decathlon, 400 metri

22.50 200 metri (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA DOMANI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 21.00 alle 23.00; Rai Sport dalle 10.00 alle 12.00, dalle 13.00 alle 13.45 e dalle 19.25 alle 21.00; Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DOMANI EUROPEI ATLETICA

Decathlon: Dario Dester, Lorenzo Naidon.

Salto con l’asta (maschile): Simone Bertelli, Claudio Stecchi.

Tiro del giavellotto (femminile): Federica Botter.

200 metri (femminile): Irene Siragusa, Dalia Kaddari.

1500 metri (maschile): Pietro Arese, Ossama Meslek, Federico Riva.

800 metri (femminile): Elena Bellò, Eloisa Coiro.

400 ostacoli (maschile): Alessandro Sibilio, eventuali Giacomo Bertoncelli e Mario Lambrughi.

400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso, Alice Muraro, eventuale Linda Olivieri.

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni, Elisa Molinarolo.

Lancio del martello (femminile): eventuali Sara Fantini, Rachele Mori.

400 metri (maschile): eventuali Luca Sito, Edoardo Scotti.

400 metri (femminile): eventuali Alice Mangione, Anna Polinari, Giancarla Trevisan.

3000 siepi (maschile): Yassin Bouih, Osama Zoghlami.

200 metri (maschile): eventuali Filippo Tortu, Eseosa Desalu, Diego Pettorossi.