Iga Swiatek si prepara alla Finale: “Jasmine Paolini è un’avversaria insidiosa, non ci gioco da due anni”

Per un nuovo trionfo. La polacca Iga Swiantek (n.1 del mondo) va a caccia della quarta corona del Roland Garros e sul suo cammino ci sarà Jasmine Paolini. L’azzurra è stata la sorpresa del torneo, vista soprattutto la vittoria nei quarti di finale contro la n.4 WTA, Elena Rybakina.

Jasmine ha messo in mostra tutti i suoi progressi sulla terra rossa francese, dominando la semifinale contro una Mirra Andreeva troppo tesa e non in grado di gestire le emozioni di un penultimo atto di questo genere, considerati i suoi 17 anni. Swiatek è la netta favorita per la partita di domani.

Iga ha così commentato quel che le aspetta domani: “Conosco Jasmine e talvolta è capitato anche di scambiare alcune parole in polacco, visto che lei lo conosce. È una bella persona e sta giocando molto bene. Ha un tennis che può essere insidioso e sa difendersi molto bene. Non ci gioco contro da due anni e quindi dovrò analizzare con cura quanto dovrò fare in campo“.

“Nel secondo turno ho dovuto affrontare una partita difficile, ma tutto sommato nel corso di questo Slam sono riuscita ad avere sempre le cose sotto controllo. Io mi concentro sul mio tennis e poi vedremo“, ha concluso Swiatek.