I MAESTRI DELLA SCIABOLA! Indelebile tripletta per l’Italia agli Europei di scherma: Gallo trionfa davanti a Curatoli e Samele

La sciabola maschile si tinge d’azzurro agli Europei di Basilea. Una tripletta memorabile per l’Italia, che ritrova il titolo europeo diciannove anni dopo l’ultima volta (nel 2005 il trionfo di Aldo Montano) grazie a Michele Gallo, che festeggia la sua prima medaglia individuale della carriera. La gioia dello sciabolatore campano si unisce a quella di Luca Curatoli (argento) e Luigi Samele (bronzo), che vanno a completare una giornata indelebile per i ragazzi di Nicola Zanotti.

Un cammino semplicemente straordinario quello di Gallo, che ha superato nell’ultimo atto Curatoli per 15-10 al termine di un assalto condotto sempre dal nativo di Salerno fin dalle prime battute. In semifinale Gallo aveva superato il francese Jean-Philippe Patrice per 15-6, mentre nei quarti altra vittoria contro un francese, Bolade Apithy, battuto per 15-10.

Un altro derby azzurro si era tenuto in semifinale tra Luca Curatoli e Luigi Samele. Il successo è andato al napoletano, che ha dominato l’assalto per 15-3. In precedenza Curatoli aveva sconfitto il francese Pianfetti (15-10), mentre Samele aveva battuto il rumeno George Dragomir (15-5), ma soprattutto il georgiano Sandro Bazadze, numero uno del ranking mondiale, con il punteggio di 15-12.

Eliminazione ai sedicesimi, invece, per il quarto azzurro in gara. Pietro Torre si è arreso all’ultima stoccata per 115-14 a Beka Bazadze, fratello di Sandro. Un Europeo finora scintillante per l’Italia che sta dominando il medagliere. La squadra azzurra ha finora conquistato 3 medaglie d’oro, 2 argenti e 2 bronzi.