Hockey pista Femminile: la Roller Matera è campione d’Italia! Battuto 3-1 il Valdagno

La Roller Matera è campione d’Italia della Serie A Femminile 2023-2024 di hockey pista. Le lucane, nella tensostruttura casalinga sono riuscite a imporsi contro il Valdagno 3-1 confermando il titolo vinto l’anno scorso.

LA CRONACA

La partita si apre con tanto ritmo e anche tanta tensione. Matera cerca di creare, Valdagno dal canto suo non si tira indietro provando a difendere e ripartire. Il match è godibile, a 14 minuti dalla fine del primo tempo, un lampo: Francesca Maniero sblocca la partita, le lucane vanno in vantaggio 1-0.

Le venete cercano di reagire scoprendosi un po’: occasioni da una parte e dall’altra, ma lo score non si muove ulteriormente. Si va al riposo col Matera in vantaggio.

La ripresa è scoppiettante. Dopo pochi minuti dalla ripresa delle ostilità, a 17 minuti dal termine del match, Rebecca Taccardi si inserisce fra le maglie della difesa rivale scagliando poi un diagonale imparabile: è il tiro che vale il punto del 2-0. Valdagno va metaforicamente all’angolo, ma a 10 giri d’orologio dal termine arriva un rigore che potrebbe riaprire le cose. Lorenzato però dal dischetto si fa ipnotizzare da Meneghello che respinge.

La sfida sembra scivolare verso la sfide, ma le ragazze allenate da Benetti non mollano. A poco più di 2 minuti dalla fine, Valdagno attacca ancora trovando con Laura Rubega il gol del 2-1 che riapre i giochi.

In pista ci si gioca il tutto per tutto: Matera si difende, Valdagno ci prova. Le ospiti si scoprono lasciando spazi al contropiede delle padrone di casa che, a meno di 30 secondi dalla fine, trovano il modo di chiudere la partita con la doppietta di Rebecca Taccardi che sigla il definitivo 3-1.

La finale scudetto si chiude con la Roller Matera in trionfo e un Valdagno a cui vanno ampiamente l’onore delle armi.