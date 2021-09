Hockey pista, Coppe Europee: i sorteggi delle squadre italiane

Un numero di formazioni dissidenti e rinunciatarie all’Eurolega, 12 per la precisione, tra cui il Forte dei Marmi (fanno parte dell’associazione dei club “Ehca” che hanno dissentito sulla formula adottata dal Comitato Europeo di Hockey su Pista (WSERH), e dei sorteggi che, in un clima tecnico e politico non facilissimo, si sono comunque svolti regolarmente. E’ questo il “report” che arriva dalla cerimonia relativa alla nascita delle Coppe Europee 2021/2022 dell’hockey pista continentale.

In definitiva restano 6 le squadre italiane impegnate nelle competizioni internazionali. Andiamo a vedere quali sono, a quali kermesse parteciperanno e a che livello sono state sorteggiate.

EUROLEGA HOCKEY PISTA (3 italiane al via)

Otto squadre totali al via, divise in due gironi da quattro formazioni ciascuna. Saranno 3 le italiane in lizza.

Girone A

Trissino, Lodi (Italia), La Vendeenne (Francia) e Tomar (Portogallo)

Girone B

Sarzana (Italia), Valongo (Portogallo), Diessbach (Svizzera), Coutras (Francia)

Gironi con sfide di andata e ritorno: si comincia il 23 ottobre, al termine delle sei giornate previste passeranno alla Final Four del 14-15 maggio 2022 le prime due classificate di ogni singolo raggruppamento.

WS EUROPE CUP (2 italiane al via)

Dodici iscritte, di cui due italiane: Valdagno e Follonica

Gruppo B

Valdagno (Italia), Igualada (Spagna), Viana (Portogallo)

Gruppo D

Follonica (Italia), Ginevra (Svizzera), Dinan Quevert (Francia)

Formula che comprende quattro gironi da tre squadre ciascuno. Sfide di andata e ritorno in ogni singola pool e passaggio del turno per le prime due classificate dei vari raggruppamenti: da dodici compagini a otto. Un turno, andata e ritorno, di quarti di finale e poi per le “Magnifiche 4” il passaggio alla Final Four (24-25 aprile).

EUROLEGA FEMMINILE HOCKEY PISTA (1 italiana al via)

Il Roller Matera fa parte delle dieci formazioni che si giocheranno il trofeo. Formula iniziale con due gironi da cinque squadre ciascuna. Si inizia il 22 gennaio 2022 con gare di sola andata, o in casa o in trasferta, al termine di tutte le sfide del round di qualificazione, le migliori due di ogni singola pool si qualificheranno alla Final Four dell’1-2 maggio 2022.

Gruppo B

Roller Matera (Italia), Palau Plegamans (Spagna), Manlleu (Spagna), Cerdanyola (Spagna), Sanjoanense (Portogallo)

Foto: FISR/Alberto Vanelli