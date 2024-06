GTWC Europe, qualifiche: Lamborghini precede Ferrari, Valentino Rossi out dalla Top20

Lamborghini precede Ferrari nelle qualifiche della 24h di Spa, evento principale per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. GRT Grasser Racing Team n. 163 si impone nei confronti della Rossa n. 51 per soli 46 millesimi, Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper ottengono il primato davanti a Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon.

Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Morad (Mercedes-AMG Team MANN-Filter n. 48) completano nell’ordine la Top3 davanti a Ferrari n. 71, Comtoyou Aston Martin n. 7, Phantom Global Racing Porsche n. 23, Schumacher CLRT Porsche n. 22, GetSpeed Mercedes n. 2, SSR Performance Porsche n. 92 e Walkenhorst Motorsport Aston Martin n. 34.

Niente bagarre per la pole per Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello (Team WRT BMW n. 46). Il tridente ha colto la 21ma posizione con pochi millesimi di scarto dalla Top10 che domani si contenderà la prima parte della graduatoria.

Il risultato della sessione appena commentata resta parziale, i migliori 20 equipaggi del turno odierno si contenderanno infatti la pole solamente domani pomeriggio, una sessione con un singolo protagonista al volante per due giri lanciati.