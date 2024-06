GTWC Europe, Drudi ed Aston Martin dettano il passo dopo le prime sei ore della 24h Spa

Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim e Comtoyou Racing Aston Martin n. 7 dettano il ritmo dopo le prime sei ore dalle 24h di Spa, evento principale per quanto riguarda il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. La gara resta più che mai incerta con l’arrivo della notte e la forte pioggia prevista per le prossime ore, una variabile che potrebbe modificare completamente le carte in tavola.

GRT – Grasser Racing Team Lamborghini n. 163 ha condotto le danze dalla pole nelle Ardenne, Franck Perera ha tentato di fare la differenza davanti a Mercedes-AMG Team MANN-Filter n. 48 ed a AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari n. 51. Mercedes ha presto preso il comando con Lucas Auer, la vettura di Stoccarda ha tentato di controllare la scena anche nei successivi minuti.

Tutto è cambiato dopo 1h e 30 circa con una foratura per il leader provvisorio della competizione. La Mercedes n. 48 che corre anche nel GTWC Europe Sprint Cup ha quindi ceduto il testimone alla Ferrari n. 51, in azione con un equipaggio completamente italiano.

La seconda tappa del GTWC Europe Endurance Cup è stata successivamente segmentata da una serie importante di bandiere gialle per vari problemi lungo il percorso. Su tutti da segnalare l’impatto prima di Eau Rouge che ha coinvolto l’Aston Martin Comtoyou n. 12, la Ferrari n. 333 di Rinaldi Racing e la Porsche n. 61 EBM, fortunatamente non vi sono state conseguenze per i piloti in un impatto che poteva avere delle serie conseguenze.

L’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing di Mattia Drudi e la BMW n. 46 WRT di Valentino Rossi hanno saputo portarsi al comando delle operazioni, la lotta tra le due auto è entrata nel vivo con l’arrivo della notte prima della nona interruzione di giornata per un problema all’Audi n. 88 Tresor Attempto Racing.

La pioggia sta diventando sempre più persistente a Spa-Francorchamps, alcune auto hanno deciso di montare le gomme da bagnato come entrambe le BMW GT3 del Team WRT. L’opzione è stata copiata successivamente anche dal resto dei competitor, tranne alcune eccezioni presenti anche nella parta alta della graduatoria.

La classifica provvisoria premia per ora dopo un quarto della 24h di Spa 2024 l’Aston Martin n. 7 di Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim, il tridente precede Adam Christodoulou/Thomas Drouet/Maxi Goetz (Boutsen VDS Mercedes n. 9) e la Ferrari 296 GT3 n. 93 Sky Tempesta Racing affidata a Eddie Cheever/Chris Froggatt/Jonathan Hui/Lilou Wadoux. Incredibile ritmo per quest’ultima vettura citata, leader in Bronze Cup con un margine notevole sulla concorrenza.

Ottima prova per ora anche per la BMW M4 GT3 n. 46 di Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello. L’equipaggio è virtualmente out dalla Top10, ma è ancora pienamente in corsa per la vittoria nonostante un ipotetica sanzione in vista per aver spinto in testacoda la Ferrari n. 51 nell’ultima chicane.