GTWC Europe, Audi al vertice con CSA Racing

CSA Racing, team francese presente in Gold Cup, sigla il best lap assoluto nella seconda sessione collettiva del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup in quel di Spa-Francorchamps. L’Audi n. 111 di Arthur Rougier ha fatto la differenza abbattendo il riferimento della BMW M4 GT3 n. 32 del Team WRT e la Lamborghini n. 163 schierata dal GRT Grasser-Racing Team.

Seguono nell’ordine Walkenhorst Motorsport Aston Martin n. 34, Mercedes-AMG Team MANN-Filter n. 48, AF Corse – Francorchamps Motors Ferrari n. 51, HRT Mercedes n. 77 e GetSpeed Mercedes n. 2. al termine dell’ultima sessione prima delle qualifiche ufficiali.

Ancora lontano Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello, l’equipaggio n. 46 di WRT si è classificato oltre la 28ma posizione. Tutto può presto cambiare in occasione delle qualifiche in cui finalmente vedremo i veri valori in campo.

L’appuntamento è per le 20.35 per la Q1, la prima delle quattro sessioni previste. Ricordiamo come sempre che per le tappe dell’Endurance Cup vi sarà la media del tempo di tutti i piloti dell’equipaggio, tre o quattro non è differente.