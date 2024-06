GTWC Europe, Aston Martin soffia a Ferrari la vittoria nella 24 Ore di Spa. Mattia Drudi a segno con Thiim/Sorensen

Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim (Comtoyou Racing n. 7) vincono la 24 Ore di Spa-Francorchamps, la competizione GT più importante al mondo valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e dell’Intercontinental GT Challenge. Il romagnolo ed i due danesi festeggiano beffando nel finale la Ferrari n. 51 di Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon, out dalla contesa per il successo dopo aver trovato l’ingresso bloccato della pit lane.

La lotta per il primato si è accesa a meno di sei ore dalla fine con la BMW n. 998 ROWE Racing al comando davanti all’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing ed alla Ferrari n. 51 F Corse – Francorchamps Motors. Nella lotta si sono inserite anche le due BMW M4 GT3 di WRT, all’attacco su più fronti dopo una solida prestazione mostrata di notte e nelle prime ore della giornata.

Il primo colpo di scena dell’ultimo quarto d’azione è arrivato a poco più di 4h dalla fine con un multiplo contatto a ‘Les Combes’ che ha escluso la Ferrari n. 8 Kessel Racing e l’Aston Martin n. 35 Walkenhorst Motorsport. La Rossa è stata spinta contro le barriere nel raccordo tra curva 6 e 7 dopo un contatto con la BMW n. 46 di Valentino Rossi. L’auto del Dottore ha saputo tornare ai box, i meccanici hanno però perso un giro rispetto alla testa della corsa.

Alessandro Pier Guidi ha fatto la differenza nel primo giro lanciato una volta effettuata una nuova sosta ai box. Il n. 51 di Ferrari ha beffato la BMW n. 998 e l’Aston Martin n. 7, rispettivamente in azione dopo il cambio pilota con Dan Harper e Nicki Thiim.

Tutto è stato ribaltato a meno di 1h dalla fine, la Ferrari non ha infatti potuto effettuare regolarmente la propria sosta ai box. Alessandro Pier Guidi ha perso tempo nei confronti dei rivali, tradito dalla pit lane bloccata da una Lamborghini in difficoltà. Aston Martin ha beffato la Rossa, un gap impossibile da recuperare negli ultimi attimi d’azione.

WRT BMW n. 32 conclude il podio con Charles Weerts/Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde, presenti sul podio dopo un errore nel calcolo del tempo massimo di guida da part di ROWE Racing BMW n. 998. Quarta piazza quindi per Walkenhorst Motorsport Aston Martin n. 34 dopo una sanzione per aver toccato la Ferrari n. 51, quinta per la Lamborghini n. 163 di GRT Grasser Racing Team.

Piccola pausa ora per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS che tornerà a fine luglio con un doppio round in Germania. Si inizierà da Hockenheim con la Sprint Cup per poi concludere a fine mese dal Nuerburgring con la terza delle cinque prove dell’Endurance Cup.