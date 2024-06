GTWC Europe, 24 Ore Spa: BMW all’attacco su più fronti a 6h dalla fine, Ferrari e Valentino Rossi in lotta per il podio

Tutto resta più che mai incerto nella 24h di Spa-Francorchamps a 6h dalla conclusione. Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus sono provvisoriamente al comando con la BMW M4 GT3 n. 998 di ROWE Racing, l’equipaggio citato guida la classifica provvisoriamente davanti a Ferrari ed ad Aston Martin. Resta in lotta per il successo anche Valentino Rossi.

Porsche Pure Rxcing n. 911 è tornata all’assalto dei migliori con le prime luci del giorno grazie anche ad una sanzione che ha rallentato la BMW M4 GT3 n. 32 di WRT. La compagine di Vincent Vosse ha provato a fare la differenza dopo dodici ottime ore, ogni ipotetico vantaggio è stato però vanificato da una penalità di 50 secondi per aver infranto le regole durante un Full-Course Yellow (FCY).

BMW ha quindi iniziato ad inseguire Porsche e Lamborghini, virtualmente tornata al vertice con GRT Grasser Racing Team n. 163 prima di precipitare nuovamente in graduatoria dopo aver svolto il pit stop tecnico obbligatorio di cinque minuti.

L’ultima ora è stata indubbiamente la più rilevante con l’uscita di scena della Porsche n. 911 Pure Rxcing. Joel Sturm ha dovuto alzare bandiera bianca quando si collocava provvisoriamente secondo alle spalle di Max Hesse (ROWE Racing BMW n. 998), out nella penultima curva della pista belga dopo aver subito il ritorno della pioggia.

La ripartenza ha visto nuovamente le BMW all’attacco con Marciello n. 46 ed Hesse n. 998 in bagarre con un piccolo vantaggio nei confronti di Mattia Drudi (Contoyou Aston Martin n. 7), Alessio Rovera (Ferrari n. 51) e Charles Weerts (WRT BMW n. 32).

La BMW n. 46 non risulta tra i migliori al passaggio a sei ore dalla fine dopo aver anticipato l’ultima sosta ai box in programma prima della 18ma ora. Maxime Martin/Raffaele Marciello/Valentino Rossi sono pienamente in contesa per il primato insieme alla Ferrari n. 51 di Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi/Davide Rigon ed all’Aston n. 7 di Mattia Drudi/Marco Sorensen/Nicki Thiim (Comtoyou Racing), rispettivamente in seconda e terza piazza alle spalle di ROWE Racing n. 998.

Il maltempo resta un tema a Spa in vista del gran finale, in ogni caso sono ben tre i marchi costruttori in lizza per la vittoria. Peccato non vedere anche Porsche per il momento, costruttore che progressivamente ha perso diverse unità nella notte.