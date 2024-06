Griglia di partenza F1, qualifiche Sprint GP Austria 2024: Verstappen in pole, 5° Sainz e 10° Leclerc con un problema

Finito nell’album dei ricordi l’ora di qualifiche per la Sprint Race del GP d’Austria, tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Spielberg, abbiamo assistito a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti hanno dovuto trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Un week end particolare per via della terza Sprint della stagione.

La sua presenza nel fine-settimana ha portato a un cambiamento importante nell’organizzazione del primo giorno. Oggi, infatti, sono andate in scena una sessione di prove libere, l’unica dell’intera tre-giorni in Stiria, e poi la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che ha definito lo schieramento di partenza della citata Sprint, prevista domani.

Poco tempo dunque per i primattori della pista e gli ingegneri per lavorare sul bilanciamento delle monoposto. Una sfida da vincere per le varie squadre, quindi, in particolare per la Ferrari. La scuderia di Maranello ha approcciato a questo week end con la voglia di dimenticare quanto accaduto nel GP di Barcellona dell’ultimo fine-settimana.

Il target era quello di riuscire a sfruttare il pacchetto di aggiornamenti che in Spagna non ha dato i frutti sperati. La conformazione diversa della pista di Spielberg, si pensava, potesse venire incontro alle esigenze della SF-24. Parliamo di un tracciato Stop&Go, in cui efficienza aerodinamica e trazione la fanno da padrone.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRIA F1 2024

1. Max Verstappen (Red Bull) Q3

2. Lando Norris (McLaren) Q3

3. Oscar Piastri (McLaren) Q3

4. George Russell (Mercedes) Q3

5. Carlos Sainz (Ferrari) Q3

6. Lewis Hamilton (Mercedes) Q3

7. Sergio Perez (Red Bull) Q3

8. Esteban Ocon (Alpine) Q3

9. Pierre Gasly (Alpine) Q3

10. Charles Leclerc (Ferrari) senza tempo

11. Kevin Magnussen (Haas F1 Team) Q2

12. Lance Stroll (Aston Martin) Q2

13. Fernando Alonso (Aston Martin) Q2

14. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) Q2

15. Logan Sargeant (Williams) Q2

16. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) Q1

17. Nico Hulkenberg (Haas F1 Team) Q1

18. Valtteri Bottas (Sauber) Q1

19. Alexander Albon (Williams) Q1

20. Guanyu Zhou (Sauber) Q1

CLASSIFICA Q3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.686 3

2 Lando NORRIS McLaren+0.093 5

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.301 3

4 George RUSSELL Mercedes+0.368 3

5 Carlos SAINZ Ferrari+0.440 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.584 5

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.322 4

8 Esteban OCON Alpine+1.415 4

9 Pierre GASLY Alpine+1.938 4

10 Charles LECLERC Ferrari- – 5

CLASSIFICA Q2

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.186 2

2 George RUSSELL Mercedes+0.139 2

3 Oscar PIASTRI McLaren+0.193 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.249 3

5 Charles LECLERC Ferrari+0.340 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.353 4

7 Lando NORRIS McLaren+0.375 4

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.426 3

9 Esteban OCON Alpine+0.500 3

10 Pierre GASLY Alpine+0.571 3

11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.620 3

12 Lance STROLL Aston Martin+0.661 2

13 Fernando ALONSO Aston Martin+0.692 2

14 Yuki TSUNODA RB+0.774 3

15 Logan SARGEANT Williams+0.827 2

CLASSIFICA Q1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.690 1

2 George RUSSELL Mercedes+0.074 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.091 2

4 Lando NORRIS McLaren+0.096 2

5 Lance STROLL Aston Martin+0.347 1

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.391 1

7 Charles LECLERC Ferrari+0.459 2

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.566 1

9 Esteban OCON Alpine+0.653 2

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.697 2

11 Pierre GASLY Alpine+0.775 2

12 Fernando ALONSO Aston Martin+0.797 1

13 Lewis HAMILTON Mercedes+0.814 2

14 Logan SARGEANT Williams+0.828 1

15 Yuki TSUNODA RB+0.867 2

16 Daniel RICCIARDO RB+0.891 2

17 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.893 2

18 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+1.035 2

19 Alexander ALBON Williams+1.064 1

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber+1.507 2