Golf, Yuka Saso trionfa nello U.S. Women’s Open grazie ad un ottimo quarto round

Al termine di quattro giornate in cui ha regnato il filo dell’equilibrio, è Yuka Saso ad aggiudicarsi lo U.S. Women’s Open (montepremi 12 milioni di dollari). La giapponese si impone nello storico Major nato nel lontano 1946 grazie ad un solido ultimo giro che le permette di mantenere il comando della classifica approfittando della giornata no delle avversarie dirette.

Saso porta a casa un buon -2 di giornata (5 birdie, un bogey, un doppio bogey) chiudendo la competizione con lo score complessivo di -4 (276 colpi). La nipponica rifila tre lunghezze di distacco alla connazionale Hinako Shibuno e quattro alle americane Ally Ewing ed Andrea Lee. Da sottolineare come soltanto le due giapponesi hanno terminato la kermesse con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 70 del Lancaster Country Club di Lancaster (Pennsylvania, Stati Uniti) in quinta posizione con lo score di +1 troviamo la tailandese Arpichaya Yubol, seguita ad un colpo di margine dalle connazionali Atthaya Thitkul e Wichanee Meechal, e dalla nipponica Ayaka Furue. Nono posto e top ten chiusa con il punteggio di +3 dall’australiana Minjee Lee e dalle giapponesi Rio Takeda e Sakura Koiwai.

Sugli scudi dunque il Giappone, che ha piazzato ben cinque golfiste in top ten, approfittando anche dell’ecatombe di big che non hanno superato il taglio del secondo round. Per Saso, ventiduenne filippina naturalizzata giapponese, si tratta del quarto successo da professionista e del personale bis allo U.S. Open dopo il trionfo da giovanissima nel 2021.