Golf, un terzetto con Andrea Pavan al comando dell’Open d’Italia dopo il primo round

I golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo fine settimana agonistico chiudendo il primo round dell’Open d’Italia (montepremi 3,250 milioni di euro). L’evento, nato nel lontano 1925, vede ai nastri di partenza diversi tra i migliori golfisti del panorama europeo e non solo. Tornata d’esordio che ha visto tanti italiani protagonisti, con Andrea Pavan che fa parte del terzetto di testa.

Il golfista azzurro è al comando con lo score di -7 (64 colpi) in compagnia del danese Sebastian Friedrichsen e dell’americano Gunner Wiebe. Il terzetto di testa vanta una lunghezza di margine sullo svedese Marcus Kinhult e sul malese Gavin Green. Sesta piazza e top ten chiusa con il punteggio di -5 dal gruppo composto dal canadese Aaron Cockerill, dal francese Ugo Coussaud, dagli spagnoli Adri Arnaus ed Adrian Otaegui, ed infine dall’italiano Francesco Laporta.

Sul percorso par 71 dell’Adriatic Golf Club di Cervia, sede dell’81esima edizione dell’Open, la classifica è ovviamente cortissima con oltre 70 golfisti che hanno concluso la prima tornata con punteggi al di sotto del par. Tra gli italiani buon esordio di Jacopo Vecchi Fossa, dodicesimo con -4, seguito ad un colpo da un ottimo Matteo Manassero. 31esimi con -2 Edoardo Molinari ed Aron Zemmer, a contatto con le posizioni che contano ma senza poter cullare sogni tranquilli in ottica taglio.

-1 e prova incoraggiante per Giovanni Binaghi, golfista non ancora passato al professionista. Con lui in 51esima posizione anche Filippo Celli, mentre hanno chiuso alla pari con il par il giovedì romagnolo Lorenzo Scalise, Guido Migliozzi, Lorenzo Gagli e Flavio Michetti. +1 invece per Gregorio De Leo, seguito a +2 da Renato Paratore, Pietro Bovari e Riccardo Fantinelli (AM). Ancor più indietro Stefano Mazzoli (+3), Luca Cianchetti (+4), Emanuele Canonica (+6) e Tommaso Perrino (+8). Domani spazio al secondo giro che decreterà il consueto taglio del venerdì.