Golf, Tom Kim conserva la vetta della classifica del Travelers Championship. Scheffler e Bhatia lo braccano

Ancora Tom Kim in vetta. Il giovane coreano ha preso la testa della classifica del Travelers Championship 2024 nelle battute iniziali del primo giro e non l’ha più mollata. Dopo un sabato spezzato a metà dalla lunga interruzione per un’autentica tormenta abbattutasi a Cromwell (Connecticut), il ventiduenne è tornato in campo e ha messo a segno il secondo 65 consecutivo, per un -18 globale a diciotto buche dalla fine. Il suo vantaggio però si dimezza, e ad un solo colpo l’asiatico è braccato da Scottie Scheffler e Akshay Bhatia.

Il terzo giro dell’ultimo Signature Event ha però vissuto il suo culmine prima dell’arrivo del temporale, quando Cameron Young, sul green della 18, ha festeggiato la chiusura del suo giro in 59 colpi (-11). Quello dello statunitense è il 13° giro sotto i 60 nella storia del PGA Tour, il primo in quasi quattro anni (l’ultimo era stato Scheffler nel 2020). Una giornata semplicemente perfetta: due eagle, sette birdie e nove par; anche se il record del percorso rimane nelle mani di Jim Furyk, capace nel 2016 di chiudere in 58 colpi. Per Young partenza folle con tre birdie alla 1, 2 e 4, con in mezzo i due colpi guadagnati alla tre imbucando da oltre centotrenta metri. Diciotto buche in crescendo fino all’apoteosi finale, che gli fa guadagnare 33 posizioni in classifica e risalire fino al decimo posto.

Tornando alle zone altissime del leaderboard Kim è stato straordinario a gestire il tutto di testa, con il primo bogey della settimana arrivato alla quarantesima buca, e la risposta sono stati sei birdie dalla sei alla diciotto per mantenere il primo posto. Dietro di lui però spingono forte: il n.1 al mondo ha commesso due brutti errori che gli sono costati due colpi alla 11 e alla 14, ma ha risposto da fuoriclasse assoluto con quattro birdie consecutivi nelle ultime quattro buche per tornare alle calcagna del coreano. Per Scheffler altro giro da 64 colpi, e un totale di -17 per una seconda piazza condivisa con Bhatia.

Anche il più giovane statunitense ha chiuso il moving day con birdie alle 17 e alla 18, per replicare il 64 del già 5 volte vincitore in questa stagione e assicurarsi l’ultimo tee time della domenica. Quarto posto al TPC River Highlands per il coreano Sungjae Im (63) e lo statunitense Xander Schauffele (64), appaiati a -16 e ancora in piena contention. Sesta posizione solitaria per Collin Morikawa, che ha chiuso il suo terzo giro con un parziale di -5 per arrivare a -15, un sabato con un solo bogey e cinque birdie nonostante le occasioni per fare ancora meglio ci siano state.

Settimo posto a -14 per tre: Shane Lowry (65), Tony Finau (64), e Justin Thomas (64). Completa poi la top-10, insieme a Cameron Young, anche Patrick Cantlay, che con un più modesto 64 rispetto al connazionale raggiunge comunque il punteggio complessivo di -13. Sono in undici in cinque colpi prima delle ultime diciotto buche, per un giro finale del Travelers Championship che promette spettacolo.