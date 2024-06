Golf, Scottie Scheffler resiste al comando del Memorial Tornament ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour iniziano ad intravedere il traguardo del consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti arrivati ad un round dal termine del the Memorial Tournament (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 1976 che fa parte di una stretta gamma di tornei ad inviti. Sono infatti 73 i golfisti in gara selezionati secondo una lista di 15 criteri. Ad una tornata dalla conclusione resiste al comando della leaderboard Scottie Scheffler.

L’americano, numero uno dell’Official World Golf Ranking, chiude il round del sabato con un discreto -1 rimediando ad un avvio balbettante. Per Scheffler score complessivo di -10 (206 colpi) e quattro lunghezze di margine sui più immediati inseguitori che portano i nomi del connazionale Collin Morikawa, dall’austriaco Sepp Straka e del canadese Adam Hadwin.

Sul percorso par 72 del Muirfield Village Golf Club di Dublin (Ohio, Stati Uniti) in quinta posizione con il punteggio di -4 troviamo lo statunitense Xander Schauffele e lo svedese Ludvig Aberg. Completano la top ten con il punteggio di -3 il sudafricano Chsitiaan Bezuidenhout, il francese Victor Perez e gli americani Sahith Theegala e Nick Dunlap. Gran round di Sungjae Im. Il sudcoreano è il migliore di giornata grazie all’ottimo -5 che lo proietta all’11° posto con -2.

Risale la china anche Shane Lowry. Per l’irlandese -4 di giornata e -1 complessivo che sta a significare 14esima piazza. Da dimenticare invece il sabato americano per Viktor Hovland. L’asso norvegese incappa in un nefasto +5 che lo rispedisce indietro fino al 14° posto con lo score di -1. Ancor peggio Keegan Bradley, che crolla in 22esima posizione dopo il +6 del sabato. Nella serata italiana spazio all’ultimo e decisivo round.