Golf: pazzesco allo Scandinavian Mixed, Linn Grant recupera 11 colpi di svantaggio e batte Sebastian Söderberg!

Lo Scandinavian Mixed 2024 si è concluso. E lo ha fatto in un modo tra i più incredibili che si siano mai visti in decenni di golf. Tutto, a partire dagli otto colpi di vantaggio sulla concorrenza, indicava Sebastian Söderberg come vincitore alla fine del terzo giro. E invece accade l’incredibile: il golfista di Eksjo incappa in una giornata no e, in maniera incredibile, con un doppio bogey alla buca 18, si divora la vittoria.

Ad approfittarne è chi, ieri, aveva non meno di 11 colpi di ritardo e neppure era nelle prime 10 posizioni. Linn Grant, 24 anni, che è proprio di quella Helsingborg che ospita il Vasatorps Golfklubb, tira fuori un -7 spettacolare, con tanto di chip in per imbucare alla 18, e inizialmente pensa di aver fatto il possibile per il secondo posto. Poi, visto l’andazzo del suo connazionale, si prepara per un eventuale playoff. Quando scopre di aver vinto, la sua è una di quelle facce che resteranno nella memoria di chi ha vissuto il momento.

Si verifica dunque, con un -17 complessivo, la seconda vittoria in tre anni da parte di Grant, un altro momento storico per lei, che riesce dunque a mettersi dietro gli uomini nell’unico evento stagionale che prevede la doppia presenza. A completare il podio c’è Calum Hill, a -16 insieme a Soderberg.

Più indietro tutti gli altri, a partire dal terzetto in quarta posizione formato dagli inglesi Andy Sullivan e Alex Fitzpatrick e dalla svedese ulteriore Johanna Gustafsson, che terminano a -13. Piuttosto equa la distribuzione anche nel novero dei settimi a -12 con lo svedese Jens Dantorp, la francese Nastasia Nadaud, lo spagnolo Nacho Elvira, la danese Nicole Broch Estrup, il francese Ugo Coussaud.