Golf femminile oggi, calendario Olimpiadi Parigi 2024: orari 10 agosto, tv, streaming, italiane in gara

Oggi finisce tutto. Al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines, questa sarà la giornata in cui avrà termine tutto ciò che riguarda il golf alle Olimpiadi, e si chiuderà con la parte femminile, ancora oggi con un gran duello in scena tra Morgane Metraux e Lydia Ko, Svizzera contro Nuova Zelanda.

Ma potrebbe non essere l’unica situazione in ballo, anche perché in tante possono rientrare sul duo di testa. Potrebbe, insomma, andarsi a verificare una situazione al cardiopalma stile torneo maschile, e chissà, magari entrerà in scena anche qualche playoff per le medaglie. Una cosa è certa: le emozioni sui green non finiscono mai.

Il torneo olimpico di golf femminile si chiude oggi. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay.

CALENDARIO GOLF PARIGI 2024 OGGI

Sabato 10 agosto

Ore 9:00 Quarto giro

TEE TIMES

Ore 9:00 Wikstrom (FIN), Maguire (IRL), Komulainen (FIN)

Ore 9:11 Lakalalech (MAR), Delacour (FRA), Fassi (MEX)

Ore 9:22 Fanali (ITA), Lau (MAS), Kouskova (CZE)

Ore 9:33 Pedersen (DEN), Reto (RSA), van Dam (NED)

Ore 9:44 Stavnar (NOR), Belac (SLO), Ciganda (ESP)

Ore 9:55 Dagar (IND), Meadow (IRL), Sharp (CAN)

Ore 10:11 Forsterling (GER), Ashok (IND), Saso (JPN)

Ore 10:22 Koerstz Madsen (DEN), Schober (AUT), Tan (SGP)

Ore 10:33 Spitz (AUT), Lopez (MEX), Hull (GBR)

Ore 10:44 Vu (USA), Davidson Spilkova (CZE), Valenzuela (SUI)

Ore 10:55 Kim (KOR), Ko (KOR), Borge (NOR)

Ore 11:06 Chen (TPE), Grant (SWE), Hall (GBR)

Ore 11:17 Lee (AUS), Ardina (PHI), de Roey (BEL)

Ore 11:33 Hsu (TPE), Buhai (RSA), Munoz (ESP)

Ore 11:44 Pagdanganan (PHI), Tavatanakit (THA), Stark (SWE)

Ore 11:55 Henderson (CAN), Henseleit (GER), Babnik (SLO)

Ore 12:06 Yin (CHN), Green (AUS), Yang (KOR)

Ore 12:17 Korda (USA), Lin (CHN), Boutier (FRA)

Ore 12:28 Yamashita (JPN), Thitikul (THA), Uribe (COL)

Ore 12:39 Metraux (SUI), Ko (NZL), Zhang (USA)

