Golf: Lydia Ko è oro nel torneo femminile alle Olimpiadi ed entra nella leggenda. Henseleit argento a sorpresa, Fanali nelle retrovie

Lydia Ko entra sempre di più nella leggenda. La neozelandese, a 27 anni, porta a casa il titolo olimpico di golf femminile al Le Golf National di Saint-Quentin-en-Yvelines dopo che a Rio 2016 era già stata medaglia d’argento e a Tokyo, nel 2021, bronzo. Sarà Hall of Fame per lei, ed è un altro pezzo di storia. I suoi anni dal 2015 al 2017 erano stati da dominatrice assoluta, poi annate di calo e, dal 2022, il ritorno alle alte vette. Per lei è la ventinovesima vittoria da pro, la più importante insieme ai due Major vinti in carriera. E arriva con lo score di -10 (72 67 68 71), gestendo con grandissima abilità le seconde 9 (a parte un doppio bogey alla 13 che le ha consigliato calma) e chiudendo con il birdie all’iconica 18, oltre che con le lacrime per un obiettivo inseguito davvero a lunghissimo.

Quel che è straordinario è anche il secondo posto della tedesca Esther Henseleit, che riabilita clamorosamente il Ladies European Tour, che negli ultimi anni era stato anche troppo bistrattato per numerosi ordini di ragioni. Grande giro finale, il suo, da -6 che le consente di recuperare 11 posizioni e inserirsi là dove la medaglia d’argento è il pregiatissimo premio.

La terza posizione (e annessa medaglia di bronzo), con un birdie alla buca 18 che pone fine a un giro di valido spessore in -3, se la prende la cinese Xiyu Janet Lin, giocatrice emersa benissimo soprattutto negli ultimi due anni (dopo esser stata un prodigio a metà dello scorso decennio) con il terzo posto al Women’s PGA Championship 2023 e il 13° allo Chevron Championship 2024. L’asiatica beffa un gruppo piuttosto ampio a -6, che rimane al quarto posto. Al suo interno la filippina Bianca Pagdanganan, l’australiana Hannah Green, la sudcoreana Amy Yang e la giapponese Miyu Yamashita, che avrebbe potuto duellare per l’oro, ma non è riuscita a trovare un grande ultimo giro.

Ottava la taiwanese Wei-Ling Hsu a -5 insieme a una delle deluse di giornata, l’americana Rose Zhang (+2 oggi), mentre tra le giocatrici a -4, score che vale il decimo posto, c’è da segnalare la colombiana Mariajo Uribe, che decide di dare l’addio al golf con l’eagle alla buca 18 e con gli abbracci di tutti alla fine del suo giro. Insieme a lei la svedese Maja Stark e la cinese Ruoning Jin.

Da rimarcare il miglior giro di giornata, quello della svizzera Albane Valenzuela (in -7: è 13a a -3). Crollo totale per l’ex leader Morgane Metraux, che sbaglia qualsiasi cosa ed è al 18° posto con -2 (ma +7 di giornata, tra gli score peggiori di oggi, immeritatamente per quella che è la sua qualità di gioco). Nulla da fare anche per Nelly Korda: l’americana, numero 1 del mondo, fa +3 oggi e -1 in totale, chiudendo ventiduesima. Per quanto riguarda Alessandra Fanali, conclusione in +4, il che determina il 53° posto a +16.