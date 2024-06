Giro NextGen 2024: ultima tappa a Matthew Brennan, classifica generale a Jarno Widar

Si chiude senza successi di tappa per gli italiani il Giro NextGen 2024 e non è sicuramente una bella notizia per il futuro del Bel Paese. La frazione conclusiva della Corsa Rosa dedicata ai giovani è andata al britannico Matthew Brennan, mentre in classifica generale si è imposto il gioiellino belga Jarno Widar, in assoluto controllo oggi.

Scoppiettante l’ottava ed ultima tappa con partenza da Cesena ed arrivo a Forlimpopoli: fuga da lontano e volata ristretta a decidere le sorti. Gran lavoro per Pietro Mattio in favore del compagno di squadra della Visma | Lease a Bike Development e Brennan, classe 2005 (giovanissimo, diciottenne), riesce ad imporsi.

Battuti Niklas Behrens (Lidl – Trek Future Racing) e l’azzurro Luca Paletti (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), mentre è settimo Lorenzo Nespoli (Team MBH Bank Colpack Ballan), che si aggiudica la classifica dei GPM.

Gruppo principale a 21” regolato da Tim Torn Teutenberg. Widar in trionfo in Maglia Rosa, il miglior azzurro in classifica generale è Florian Samuel Kajamini (Team MBH Bank Colpack Ballan), settimo.