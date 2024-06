Giro NextGen 2024, tappa di oggi Verres-Pian Della Mussa: orari, altimetria, tv, streaming.

Siamo già alla terza tappa del Giro Next Gen 2024. Si rimane ancora sulle montagne per quello che è il primo vero arrivo in salita della corsa a Pian della Mussa, dopo 134 chilometri che ci diranno chi potrà davvero giocarsi il successo finale.

PERCORSO

Dopo 27 chilometri tranquilli si arriva all’altezza di Lessolo, dove iniziano i vari saliscendi che caratterizzano la giornata. Corio e Sant’Ignazio rappresentano l’antipasto per l’ultima salita di giornata, che si inerpica fino ai 1761 metri di Ala di Stura. Sono 19,4 chilometri dal 5,3% di pendenza media, che diventa più difficile dai -5 in poi, quando tocca l’8,5% di media con punte in doppia cifra. Finale in falsopiano.

ALTIMETRIA

ORARI

Orario di partenza: 12.00

Orario di arrivo: 15.46-16.16

TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA NEXT GEN 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista (differita il 12 giugno su RaiSport alle 7.00)

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ in differita dalle 16.45