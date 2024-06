Giro NextGen 2024, tappa di oggi Cesena-Forlimpopoli: orari, altimetria, tv, streaming. Ultimi attacchi alla Maglia Rosa

Ultima tappa per il Giro NextGen 2024. In scena oggi la frazione conclusiva, l’ottava, con partenza da Cesena ed arrivo a Forlimpopoli: ultimi attacchi alla Maglia Rosa di Jarno Widar. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, altimetria e programma.

PERCORSO

Oltre 2000 metri di dislivello in una frazione breve ma scoppiettante (137 chilometri). Non c’è un attimo per respirare, soprattutto nella prima fase: si sale subito verso Cento e poi c’è lo strappo di Borghi (durissimo, 1,9 km al 9,8%) ad anticipare il GPM di Strigara. Si scende e si approccia un’altra ascesa breve ma dura, quella di Formigiano. Subito dopo ecco il circuito: cinque passaggi sulla linea d’arrivo ma soprattutto cinque scalate verso Bertinoro (2,7 chilometri al 6.1%).

ALTIMETRIA

CALENDARIO OTTAVA TAPPA GIRO NEXTGEN 2024

Domenica 16 giugno

Cesena-Forlimpopoli (137 km)

Orario di partenza: ore 12.30

Orario di arrivo stimato: ore 16.30

OTTAVA TAPPA GIRO NEXTGEN 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (differita ore 21.15 su Rai Sport)

Diretta streaming: in diretta dalle 14.20 sul canale YouTube del Giro d’Italia; Eurosport.it, Discovery+ dalle 14.20