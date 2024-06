Giro NextGen 2024, tappa di oggi Pertusio-Borgomanero: orari, altimetria, tv, streaming. Arrivo allo sprint annunciato

Quarta tappa del Giro NextGen 2024: dopo le fatiche di ieri con l’arrivo in salita a Pian della Mussa, sarà una frazione di scarico per i giovani corridori, con l’arrivo a Borgomanero che dovrebbe favorire con ogni probabilità un arrivo in volata dopo 139 km dalla partenza da Pertusio.

PERCORSO

Nella prima parte ci sarà qualche piccola asperità non segnalata come GPM per raggiungere Silva e Cossano Canavese, mentre nella parte centrale della tappa il percorso sarà praticamente tutto pianeggiante. Fino al traguardo finale di Borgomanero c’è solo un’insidia, ossia la salita di Traversagna (2,9 km al 4,4%) poi l’entrata nel circuito di Borgomanero, qualche piccolo sali e scendi che comunque non dovrebbe impedire l’arrivo in volata.

ALTIMETRIA

CALENDARIO QUARTA TAPPA GIRO NEXTGEN 2024

Orario di partenza: ore 12.45

Ultimo corridore partente: ore 16.00 circa

QUARTA TAPPA GIRO NEXTGEN 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista (differita ore 19.00 su Rai Sport)

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ in differita dalle 16.45