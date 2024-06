Giro NextGen 2024: scatta la Corsa Rosa per i giovani, tante le stelle. L’Italia cerca nuovi talenti

Appuntamento da domani sulle strade italiane, la Corsa Rosa dei grandi è terminata da circa due settimane, ma c’è spazio già per i giovani: scatta infatti il Giro NextGen, giunto alla sua 47ma edizione.

Tante le stelle che andranno a caccia della Maglia Rosa. Tra queste anche uno sloveno, l’ennesimo: Gal Glivar, il nuovo talento sulle orme di Tadej Pogacar, classe 2002 in forza alla UAE Team Emirates Gen Z. A sfidarlo Huub Artz, olandese della Wanty – ReUz – Technord, che di recente si è comportato benissimo al Giro di Norvegia con i grandi.

Nomi da tenere d’occhio anche quello del capitano della Visma | Lease a Bike Development, detentrice del titolo, Tijmen Graat, già spesso e volentieri in gara con i big. Giovanissimo rispetto ai rivali, ma reduce da un maggio super è Jarno Widar, classe 2005 della Lotto Dstny Development Team.

In casa Italia da seguire il giovanissimo Simone Gualdi, salito alla ribalta con una serie impressionante di piazzamenti in primavera. Si cercano nuovi talenti per le corse a tappe: ci proveranno Alessandro Romele, Florian Samuel Kajamini, Pietro Mattio e Luca Giaimi ad andare a caccia di soddisfazioni.