Giro NextGen 2024, Paul Magnier vince anche a Borgomanero in volata! Widar sempre in rosa

Bis per Paul Magnier! Il francese si ripete ancora al Giro NextGen 2024 e vince anche la quarta tappa in volata in quel di Borgomanero dopo il successo a Saint-Vincent e incrementa il suo vantaggio nella classifica a punti, mantenendo la maglia rossa. Resta in testa alla classifica generale il belga Jarno Widar.

Fuga di giornata che ha visto inizialmente protagonisti José Muñiz (Petrolike), Ugo Fabries (Trinity) e Marco Di Bernardo (UC Trevigiani – Energiapura Marchiol), poi Di Bernardo si rialza, stessa decisione che prenderà Fabries. Muñiz che quindi non può proseguire l’azione in solitaria ed è riassorbito dal gruppo. Si forma quindi un’ulteriore fuga: attaccano Filippo D’Aiuto (General Store) e Pietro Dapporto (Team Technipes #inEmiliaRomagna) che arrivano ad avere un vantaggio massimo di poco meno di due minuti nei confronti del gruppo.

Sulla salita di Traversagna D’Aiuto rimane da solo perché si stacca Dapporto e velocemente il gruppo neutralizza la fuga. Plotone che rimane quindi compatto e viene guidato ad altissima velocità dagli uomini della Wanty. A circa 25 km dall’arrivo prova una fiammata da solo Niklas Behrens (Lidl-Trek), ma viene presto ripreso all’inizio del circuito di Borgomanero.

Nel finale il ritmo cresce sulla scorta del ritmo imposto dalla Nazionale Italiana e, su un piccolo strappetto prima dell’arrivo, provano ad anticipare lo sprint Tommaso Dati (Biesse-Carrera) e Filippo D’Aiuto (General Store). I due vengono però ripresi e in volata si impone di prepotenza Paul Magnier, che batte di una bicicletta abbondante Tim Torn Teutenberg e il nostro Andrea D’Amato.