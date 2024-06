Giro d’Italia NextGen 2024: il percorso, le tappe e le stellette di difficoltà

Terminata la Corsa Rosa dedicata ai professionisti, si torna a parlare di Giro d’Italia, ma quello Next Gen, per gli under 23. Andiamo a scoprire nel dettaglio le tappe della gara che scatterà il prossimo 9 giugno da Aosta e terminerà il 16 giugno, dopo otto frazioni, a Forlimpopoli.

TAPPE GIRO D’ITALIA NEXT GEN 2024

Tappa 1 (09/06): Aosta – Aosta (8,8 km, crono) ***

Cronometro individuale breve e non troppo complicata. C’è un chilometro di salita al 6,5%, ma saranno gli specialisti a giocarsi il successo.

Tappa 2 (10/06): Aymavilles – Saint-Vincent (107 km) ***

Frazione breve ma subito insidiosa in Valle d’Aosta. Si sale verso Courmayeur, poi discesa, fondovalle e l’ultimo strappo di Côte de Champ de Vigne a 8 chilometri dall’arrivo.

Tappa 3 (11/06): Verrès – Pian della Mussa (131 km) ***

Primo arrivo in salita: non è durissima l’ascesa finale, ma molto lunga. Sono 19,1 chilometri al 5,5%, prime differenze tra i big.

Tappa 4 (12/06): Petrusio – Borgomanero (139 km) **

Non c’è tanta pianura, ma mancano le salite vere. Potrebbe essere volata, se le squadre dei velocisti saranno brave ad organizzarsi e ad evitare la fuga da lontano.

Tappa 5 (13/06): Bergamo – Cremona (138 km) *

Classico piattone: qui non si scappa, volata di gruppo.

Tappa 6 (14/06): Borgo Virgilio – Fosse (160 km) *****

Si torna a salire in una frazione da oltre 3000 metri di dislivello. Quattro GPM ad anticipare l’arrivo in vetta a Fosse: 9 chilometri all’8,6%, ascesa molto dura.

Tappa 7 (15/06): Montegrotto Terme – Zocca (180 km) ***

Arrivo in salita dopo tantissima pianura: ascesa conclusiva non durissima che prevede 12 chilometri al 4,5%, suddivisa in due parti, con la prima forse più dura di 5 chilometri al 6,3%.

Tappa 8 (16/06): Cesena – Forlimpopoli (137 km) ****

Classica tappa in Emilia Romagna che può creare scompiglio. Circuito con la salita di Bertinoro (2,7 chilometri al 5,8%) da percorrere quattro volte.