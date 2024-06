Giro di Svizzera femminile 2024: Demi Vollering si aggiudica l’ultima tappa e la classifica generale. Seconda Elisa Longo Borghini

Arriva il momento più intenso della stagione con Giro Donne, Tour de France ed Olimpiadi e Demi Vollering dimostra subito che la condizione è eccellente. Al Giro di Svizzera non c’è storia: terza vittoria in quattro giorni di gara per la campionessa neerlandese, che trionfa a Champagne e si porta a casa la classifica generale.

Tutto molto facile per il fenomeno della SD Worx – Protime che decide quando attaccare, imposta il ritmo in salita e poi anche in volata non lascia scampo alle avversarie. Oggi è stato sprint a quattro per il successo dopo continui scatti in testa al gruppo.

La neerlandese si è imposta su Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) e sulla coppia della Canyon//SRAM Racing, già arrivata in parata ieri, con Neve Bradbury terza e Katarzyna Niewiadoma quarta. La graduatoria odierna rispecchia praticamente la classifica generale con l’unica differenza che alle spalle di Vollering troviamo Bradbury, che anticipa di due secondi Longo Borghini, terza.