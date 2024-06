Giro di Svizzera femminile 2024: Demi Vollering imbattibile anche nella cronoscalata, seconda Elisa Longo Borghini

Seconda tappa e seconda vittoria per Demi Vollering al Giro di Svizzera femminile 2024. La neerlandese non ha rivali sulle strade elvetiche e si prende il successo anche nella cronoscalata di 15,7 chilometri con arrivo in vetta a Villars-sur-Ollon.

Partita in modo cauto il fenomeno della SD Worx – Protime ha fatto la differenza sul finale, nel tratto più duro, chiudendo con il tempo di 39.47,19 alla media di 23.676 km/h. Ovviamente in classifica generale è sempre più leader e a due tappe dal termine ha già una mano sul trionfo conclusivo.

Si arrende di soli 18” Elisa Longo Borghini: la campionessa italiana della Lidl-Trek dimostra una gran condizione tenendo praticamente il passo della rivale per lunghi tratti della gara. È pronta agli appuntamenti più importanti della stagione. Terza piazza per la neozelandese Kim Cadzow (EF Education-Cannondale), giovane in netta crescita, a 25”.

Fatica forse troppo Gaia Realini che era stata eccellente seconda nell’arrivo in salita di ieri: l’azzurra è sesta e scala in terza piazza in classifica generale proprio alle spalle della compagna di squadra Longo Borghini.