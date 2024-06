Giro di Svizzera 2024, tappa di oggi (14 giugno): orari, percorso, altimetria, tv. Terzo arrivo in salita, sarà ancora UAE Team Emirates show?

Non c’è un attimo di respiro al Giro di Svizzera 2024, che per il terzo giorno consecutivo offre un arrivo in salita. Nella sesta tappa si parte da Locarno e si arriva a Blatten dopo 151 chilometri, che daranno un nuovo scossone alla classifica generale. Attesa ovviamente battaglia tra i big, con la UAE Team Emirates che vuole assolutamente mantenere il controllo della corsa.

PERCORSO

I primi quaranta chilometri saranno di pianura, ma sarà l’unica che affronteranno i corridori durante tutto il giorno. Si inizia a salire in maniera docile, fino ad arrivare all’attacco del primo GPM di giornata: il Nufenenpass. Una salita di oltre venti chilometri veramente durissima, che porterà la carovana fino ad un’altezza di 2500 metri. La pendenza media è del 6%, ma ci sono diversi tratti in doppia cifra, e poi l’altura si farà sentire. Scollinamento ai -50 km, dove inizierà una lunghissima discesa che porterà ai piedi dell’ascesa finale. Si arriverà al traguardo dopo poco meno di sei chilometri all’8.7% di pendenza media, in una tappa che potrebbe decidere molto di questo Giro di Svizzera.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Monopolio UAE Team Emirates. Come ieri il principale favorito è Adam Yates, e la prima alternativa è Joao Almeida. I due rappresentanti della squadra emiratina hanno fatto primo e secondo nella quinta tappa, e sono primo e secondo in classifica generale. Un dominio totale per coloro che saranno i principali gregari di Tadej Pogacar alla Grande Boucle. Altri nomi che bene possono figurare sono il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers), lo spagnolo Enric Mas (Movistar) e lo statunitense Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech). Attenzione però alla fuga, con alcuni big come Felix Gall (Decathlon Ag2r La Mondiale), Cian Uijtdebroeks (Visma | Lease a Bike) e Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), in difficoltà ieri, che potrebbero provare qualcosa da più lontano.

PROGRAMMA SESTA TAPPA GIRO DI SVIZZERA 2024

Venerdì 14 giugno

Locarno – Blatten (151.4km)

Partenza ore 12.07

Arrivo: 15.44/16.35 circa

GIRO DI SVIZZERA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 15.00

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 15.00)

Diretta testuale: OA Sport dalle 12.00