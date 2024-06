Giro di Svizzera 2024, tappa di oggi (12 giugno): orari, percorso, altimetria, tv. Che arrivo sul San Gottardo!

Il Giro di Svizzera 2024 vivrà una delle giornate più importante. Si corre, infatti, la quarta tappa con partenza da Rüschlikon e con l’arrivo in salita sul San Gottardo, dove ci sarà la prima vera battaglia tra i big per la classifica generale.

PERCORSO

Sarà una tappa abbastanza tranquilla fino agli ultimi trentacinque chilometri. Da quel momento comincerà la salita verso il San Gottardo. I primi dieci chilometri vedranno una leggera salita, mentre successiva ci sarà un GPM di seconda categoria a Schollenen (4,5 km al 7,6%). Da quel momento parte la salita che porta al Passo San Gottardo (8,1 chilometri con una pendenza media del 6,7%). L’ultimo chilometro è in leggera pianura e potrebbe esserci un arrivo in volata a gruppo ristrettissimo se nessuno sarà riuscito a fare la differenza.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Si muoveranno sicuramente gli uomini di classifica e la squadra che potrebbe prendere in mano è la UAE Emirates con la coppia composta da Joao Almeida ed Adam Yates, senza dimenticare il giovane messicano Isaac Del Toro. Fari puntati ovviamente sul campione in carica, il danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), ma attenzione anche ad eccellenti scalatori come lo spagnolo Enric Mas (Movistar), il colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e l’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyFirst). Anche il francese Lenny Martinez (Groupama-FDJ) è assolutamente da considerarsi tra i favoriti.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA GIRO DI SVIZZERA 2024

Mercoledì 12 giugno

Rüschlikon – San Gottardo (171 km)

Partenza ore 12.37

Arrivo ultimo corridore ore 17.00 circa

GIRO DI SVIZZERA 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 16.00

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 15.00)

Diretta testuale: OA Sport dalle 12.30