Giro di Svizzera 2024, niente Nufenen Pass: sesta tappa da soli 42,5 km. Ecco cos’è successo

Doveva essere a tutti gli effetti la tappa regina e simbolo di questa 87a edizione del Giro di Svizzera, sarà invece una frazione decisamente depotenziata. Il meteo non ha infatti consentito agli organizzatori di far svolgere in toto il percorso di 151 chilometri, con partenza da Locarno, arrivo a Blatten-Belalp.

A metà di questo percorso era infatti previsto il passaggio sul Nufenen Pass (Passo della Novena) a 2478 metri di altitudine, passaggio che non è stato possibile a causa delle forti nevicate che hanno reso inagibile la strada che porta in cima al valico.

Si è quindi cercato delle soluzioni alternative, a partire dal passaggio sui passi del San Gottardo o del Furka, mantenendo inalterato il finale. Ma la decisione definitiva è stata quella di accorciare direttamente la tappa, facendola partire da Ulrichen per arrivare sempre a Blatten-Belalp in salita dopo appena 42,5 chilometri. Primi 35 km che saranno tutti a favore e in lieve discesa, prima dell’ascesa finale che sarà lunga 6 km con pendenza media del 9% e punte al 21%. Una frazione che, vista la brevità, verrà affrontata al massimo della velocità.

Questa la nuova conformazione della tappa: