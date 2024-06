Giro di Svizzera 2024: doppietta UAE Emirates con Adam Yates ed Almeida

La UAE Emitates continua a dominare in lungo e in largo nel World Tour. Lo squadrone emiratino vince praticamente in ogni dove: al Giro di Svizzera nella quinta tappa con arrivo in vetta a Carì è addirittura doppietta con Adam Yates, che in maglia di leder della classifica generale si prende il successo, allungando in graduatoria, davanti al compagno Joao Almeida.

Inizio di tappa molto impegnativo con due GPM consecutivi che hanno visto il plotone principale praticamente distruggersi sin dal via. Dopo i primi scatti si è andato a formare un drappello al comando di cinque uomini: Alexey Lutsenko (Astana Team), Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Stephen Williams (Israel – Premier Tech), Einer Rubio (Movistar Team), Johannes Staune-Mittet (Team Visma | Lease a Bike).

Il gruppo, trainato dalla solita UAE Emirates, e dal lavoro della Ineos Grenadiers, non ha lasciato spazio ed è andato a riprendere i fuggitivi proprio nei pressi dell’ascesa finale. Tra i primi a muoversi lo statunitense Matthew Riccitello (Israel – Premier Tech), che ha tenuto un buon passo, salvo poi essere agguantato dai migliori quando Joao Almeida si è messo a tirare per Adam Yates. Con la Maglia Gialla a resistere solamente Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ed Enric Mas (Movistar).

Uno, due, tre allunghi per Yates nell’ultimo chilometro e bellissima vittoria per il britannico, con un rimontante Almeida che chiude in seconda posizione. Terzo è Bernal, poi Riccitello e Mas.