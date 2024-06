Giro di Svizzera 2024, chi parteciperà? La startlist: ci sono Skjelmose, Bernal e del Toro

Non sono presenti al via le stelle che stiamo vedendo in questi giorni al Giro del Delfinato, ma un altro appuntamento importante che anticipa il Tour de France è sicuramente il Giro di Svizzera. Presenti alcuni dei possibili protagonisti della Grande Boucle come Mattias Skjelmose ed Egan Bernal, oltre al giovane Isaac del Toro, pronto a dare ancora spettacolo. Andiamo a scoprire la startlist della corsa a tappe elvetica.

STARTLIST GIRO DI SVIZZERA 2024

Decathlon AG2R La Mondiale

Baudin, Alex

Bouchard, Geoffrey

Gall, Felix

Hänninen, Jaakko

Paret-Peintre, Aurélien

Peters, Nans

Warbasse, Larry

INEOS Grenadiers

Bernal, Egan

Hayter, Ethan

Heiduk, Kim

Narváez, Jhonatan

Pidcock, Tom

Puccio, Salvatore

Rivera, Brandon

Tudor Pro Cycling Team

Brenner, Marco

Reichenbach, Sébastien

Suter, Joel

Thalmann, Roland

Voisard, Yannis

Wilksch, Hannes

Wirtgen, Luc

Bahrain Victorious

Bilbao, Pello

Miholjević, Fran

Pasqualon, Andrea

Pickering, Finlay

Poels, Wout

Price-Pejtersen, Johan

Træen, Torstein

Israel – Premier Tech

Ackermann, Pascal

Bennett, George

Boivin, Guillaume

Riccitello, Matthew

Stewart, Jake

Strong, Corbin

Williams, Stevie

Swiss Cycling

Aebi, Antoine

Blum, Elia

Janssen, Christoph

Jenni, Luca

Püntener, Fabio

Sommer, Jan

Stehli, Félix

Q36.5 Pro Cycling Team

Azparren, Xabier

Badilatti, Matteo

Brambilla, Gianluca

De La Cruz, David

Howson, Damien

Rosskopf, Joey

Steimle, Jannik

Lidl – Trek

Bernard, Julien

Konrad, Patrick

Mollema, Bauke

Nys, Thibau

Oomen, Sam

Skjelmose, Mattias

Vergaerde, Otto

Alpecin – Deceuninck

Andersen, Søren Kragh

Conci, Nicola

Dillier, Silvan

Kielich, Timo

Laurance, Axel

Riesebeek, Oscar

Tricht, Stan Van

Team Jayco AlUla

Berhe, Welay Hagos

Craddock, Lawson

Dunbar, Eddie

Engelhardt, Felix

Hamilton, Lucas

Matthews, Michael

Schmid, Mauro

Intermarché – Wanty

Busatto, Francesco

Calmejane, Lilian

Colleoni, Kevin

Petilli, Simone

Pooter, Dries De

Smith, Dion

Taaramäe, Rein

BORA – hansgrohe

Adrià, Roger

Benedetti, Cesare

Buchmann, Emanuel

Higuita, Sergio

Meeus, Jordi

Wandahl, Frederik

Zwiehoff, Ben

Astana Qazaqstan Team

Battistella, Samuele

Bol, Cees

Cavendish, Mark

Gruzdev, Dmitriy

Mørkøv, Michael

Mulubrhan, Henok

Velasco, Simone

EF Education – EasyPost

Berg, Marijn van den

Bettiol, Alberto

Bissegger, Stefan

Carapaz, Richard

Costa, Rui

Healy, Ben

Shaw, James

Team dsm-firmenich PostNL

Andresen, Tobias Lund

Bittner, Pavel

Broek, Frank van den

Flynn, Sean

Hamilton, Chris

Leemreize, Gijs

Onley, Oscar

Lotto Dstny

Beullens, Cedric

Drizners, Jarrad

Eenkhoorn, Pascal

Gils, Maxim Van

Lie, Arnaud De

Moniquet, Sylvain

Team Visma – Lease a Bike

Gesink, Robert

Kelderman, Wilco

Staune-Mittet, Johannes

Tulett, Ben

Uijtdebroeks, Cian

Vader, Milan

Valter, Attila

Soudal – Quick-Step

Bastiaens, Ayco

Gelders, Gil

Lampaert, Yves

Lecerf, William Junior

Masnada, Fausto

Vansevenant, Mauri

Vervaeke, Louis

UAE Team Emirates

Almeida, João

Christen, Jan

Del Toro, Isaac

Fisher-Black, Finn

Grossschartner, Felix

Hirschi, Marc

Groupama – FDJ

Bystrøm, Sven Erik

Küng, Stefan

Le Huitouze, Eddy

Lienhard, Fabian

Martinez, Lenny

Molard, Rudy

Cofidis

Coquard, Bryan

Geschke, Simon

Hermans, Ben

Herrada, Jesús

Izagirre, Ion

Perez, Anthony

Renard, Alexis

Movistar Team

Arcas, Jorge

Jacobs, Johan

Mas, Enric

Oliveira, Nelson

Quintana, Nairo

Rubio, Einer

Sanchez, Pelayo

Arkéa – BnB Hotels

Albanese, Vincenzo

Delaplace, Anthony

Démare, Arnaud

García, Raúl

Guglielmi, Simon

McLay, Daniel

Vauquelin, Kévin

Team corratec – Vini Fantini

Baldaccini, Davide

Darbellay, Valentin

Debons, Antoine

González, Roberto

Murgano, Marco

Stöckli, Jan

Tsarenko, Kyrylo