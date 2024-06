Giro di Slovenia, Giovanni Aleotti: “La vittoria più bella della mia carriera”

Lo avevamo notato molto pimpante al Giro d’Italia in appoggio al proprio capitano Daniel Martinez, che ha conquistato una brillante seconda posizione in classifica generale alle spalle dell’inarrivabile Tadej Pogacar. Giovanni Aleotti in casa Bora-hansgrohe è stata un’ottima spalla per il colombiano e ha trascinato l’eccellente condizione della Corsa Rosa anche nel mese di giugno.

Al Giro di Slovenia però la soddisfazione per il classe 1999 è arrivata a livello individuale: prima il successo nella terza tappa (prima vittoria lontana dal Sibiu Tour, dove aveva ottenuto i primi cinque successi della carriera), poi il trionfo in classifica generale, battendo corridori di qualità come Pello Bilbao.

Le sue parole al termine dell’ultima tappa: “Questo è decisamente il miglior risultato della mia carriera. Ringrazio tutte le persone che mi hanno supportato”.

Tornando alla scoppiettante frazione conclusiva: “Fin dalla partenza la tappa è stata molto movimentata. A 40, 50 chilometri dalla conclusione un gruppo molto forte era riuscito ad evadere e mi sono un po’ preoccupato. Ma non siamo mai andati nel panico e siamo stati in grado di controllare la corsa. Sono molto grato per l’aiuto ai miei compagni, non solo oggi, ma per tutta la settimana. Nel finale mi sono concentrato solo su Bilbao e tutto è andato bene”.