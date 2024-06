Giro di Slovenia 2024: spettacolo nell’ultima tappa. Vince Healy, a Giovanni Aleotti la classifica generale con Pellizzari sul podio

Una di quelle frazioni scoppiettanti, non con grandi montagne, ma che regalano spettacolo assicurato. Così è stato al Giro di Slovenia dove nell’ultima tappa si sono mossi tutti i big, ma il trionfo a Nove Mesto è andato ad uno scintillante Ben Healy. Eccellente lo stato di forma di Giovanni Aleotti che si difende al meglio e conquista la classifica generale.

Fuga a 15 nella prima parte di gara con all’attacco Diego Uriarte (Kern Pharma), Fabien Grellier (TotalEnergies), Szymon Sajnok (Q36.5), Martin Marcellusi (Vf Group-Bardiani CSF-Faizanè), Vegard Stake Laengen (UAE), Alexander Kristoff (Uno-X), Alexander Hajek (Bora-hansgrohe), Nikias Arndt (Bahrain Victorious), Clément Davy (Groupama-Fdj), Johan Meens (Bingoal WB), Robin Froidevaux (Tudor), Alessandro de Marchi (Jayco-AlUla), Cameron Wurf (Ineos), Yuhi Todome (Ef Education-EasyPost) e Piotr Pekala (Santic-Wibatech).

A 50 chilometri dall’arrivo si scatena Healy: il campione irlandese va all’attacco con Jhonatan Narvaez che poi non tiene il passo dell’atleta della EF Education – EasyPost, abile a riportarsi sui fuggitivi. Da dietro si muovono gli uomini di classifica: Paul Double (Polti-Kometa) e Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) lanciano il proprio attacco alla Maglia Gialla di Aleotti che, sfruttando anche la sua Bora-hansgrohe, riesce però a difendersi al meglio.

Sul finale Healy stacca tutti ed arriva solitario sul traguardo, da dietro il plotone dei migliori si raggruppa ed a regolarlo è Kristoff davanti ad Aular. In casa Italia sesta piazza per Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), settima per Valerio Conti (Team Corratec – Vini Fantini). Aleotti trionfa in classifica davanti al già citato Bilbao, con terzo un super Giulio Pellizzari (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), miglior giovane della corsa.