Giro di Slovenia 2024: il percorso e le tappe ai raggi X. Sulla salita per Krvavec si decidono le sorti della corsa

Sarà un Giro di Slovenia 2024 decisamente internazionale, visto che si passerà anche tra Austria, Croazia, Ungheria ed Italia. Da Murska Sobota a Nove Mesto, cinque tappe movimentate per una corsa che può sicuramente divertire e che sarà molto incerta. Si corre dal 12 al 16 giugno e saranno davvero tanti i corridori italiani al via, tra cui il campione uscente Filippo Zana che cercherà il bis.

12 GIUGNO, PRIMA TAPPA: MURSKA SOBOTA – ORMOŽ (192,3 KM)

La tappa internazionale del Giro di Slovenia 2024. Si entra addirittura in quattro stati, visto che il percorso prevede un passaggio anche in Austria, Ungheria e Croazia. Una tappa ondulata, con un finale decisamente movimentato, ma nella quale dovrebbe essere una volata, magari a gruppi ristretti

13 GIUGNO, SECONDA TAPPA: ŽALEC – ROGAŠKA SLATINA (180,7 KM)

Probabilmente la miglior occasione per i velocisti puri. Il GPM di Celjska Koca (7km al 6%) è a metà del percorso e non dovrebbe creare troppi problemi, anche perchè poi c’è lo spazio per recuperare e per giocarsi nuovamente la vittoria in volata.

14 GIUGNO, TERZA TAPPA: LJUBLJANA – NOVA GORICA (160,5 KM)

Una frazione movimentata con tanti sali e scendi. Ci sarà anche un passaggio sul territorio italiano prima dell’arrivo a Nova Gorica. Attenzione all’ultima discesa prima dell’arrivo, perchè potrebbero esserci degli attacchi che possono evitare uno sprint.

15 GIUGNO, QUARTA TAPPA: ŠKOFLJICA – KRVAVEC (147,2 KM)

Decisamente la tappa regina del Giro di Slovenia 2024 ed anche quella che dovrebbe decidere la classifica generale. Il punto forte sono decisamente gli ultimi 11 chilometri, tutti in salita verso Krvavec, con una pendenza media molto vicina all’8%.

16 GIUGNO, QUINTA TAPPA: ŠENTJERNEJ – NOVO MESTO (159,8 KM)

L’ultima tappa può ancora raccogliere qualche sorpresa, soprattutto se i distacchi in classifica saranno molto ravvicinati. 160 chilometri decisamente ondulati e che possono essere il perfetto terreno di caccia per chi ama gli attacchi da lontano.