Giro del Delfinato, il direttore di corsa: “50 caduti, avevamo cinque ambulanze occupate”

Prosegue il momento no per il ciclismo internazionale con le cadute che prendono il ruolo di protagoniste rispetto alla corsa. Neutralizzata la quinta tappa del Giro del Delfinato a causa di un incidente generale in gruppo che ha coinvolto tantissimi corridori, tra i quali Remco Evenepoel e Primoz Roglic.

Il commento a Spaziociclismo del direttore di corsa Thierry Govenou: “Circa 50 corridori sono caduti. Il medico mi ha detto che servivano sei evacuazioni, poi ovviamente bisognerà aspettare i bilanci medici per saperne di più. Sicuramente molti corridori dovranno essere curati questa sera”.

E ancora: “Ci siamo concertati per prendere questa decisione. Dopo una decina di minuti abbiamo fatto il punto con il servizio medico, che era strapieno, malgrado le cinque ambulanze che avevamo in carovana. Non erano sufficienti, quindi bisognava chiamare altre ambulanze per finire le evacuazioni per poi sperare di poter ripartire, e serviva molto tempo. I corridori erano sotto la pioggia e a quel punto con la giuria abbiamo deciso di prendere questa decisione di neutralizzare e di arrivare all’arrivo in passerella”.

Sulle strade bagnate da inizio gara: “Abbiamo visto che il gruppo scendeva in maniera molto attenta e che alcuni dovevano tirare fuori i piedi. Penso che siamo arrivati ad un momento critico per cui abbiamo delle bici così affinate che appena c’è un problema meteo o di strade non proprio in perfetto stato capitano cadute o momenti difficili e questo ovviamente diventa un problema”.