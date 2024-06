Giro del Delfinato 2024, tappa di oggi (4 giugno): orari, percorso, altimetria, tv. Altro arrivo in salita non durissimo

Nuova giornata insidiosa al Giro del Delfinato 2024. Non arrivano le vere montagne, ma nella terza tappa c’è un altro arrivo in salita in quel di Les Estables. Andiamo a scoprire la frazione di oggi nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

181,7 chilometri da percorrere con partenza da elles-sur-Durolle. Dopo pochi chilometri ecco il primo GPM di giornata, di quarta categoria, Côte d’Augerolles (2.4 km al 5.7%). Lungo tratto pianeggiante prima di arrivare alla Côte de Saint-Victor-sur-Arlanc (3.3 km all’8.8%). Da lì in poi non c’è un metro di pianura: in rapida successione Côte de Retournac (3.2 km al 5.3%) e Côte de Valogeon (2.1 km al 5.1%). Arrivo in vetta non durissimo con la Côte des Estables (3.8 km al 4.9%).

ALTIMETRIA

FAVORITI

Molto probabile vedere una tappa simile a quella di ieri, con Mads Pedersen che proverà nuovamente in tutti i modi a resistere sul finale (potrebbe riuscirci). In ogni caso vista la supremazia dimostrata parte di nuovo favorito il danese Magnus Cort (Uno-X Mobility) che vestirà anche la Maglia Gialla di leader. A sfidarlo Primož Roglič (BORA – hansgrohe) e Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike). L’Italia si affida nuovamente a Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ottimo quarto ieri.

PROGRAMMA TERZA TAPPA GIRO DEL DELFINATO 2024

Terza tappa – Martedì 4 giugno

Celles-sur-Durolle – Les Estables – 181,7 km

Orario di partenza ufficiale: 12.35

Orario d’arrivo: 17.10 circa

GIRO DEL DELFINATO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: Rai Sport + HD dalle 15.35

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus (dalle 15.10) e RaiPlay (dalle 15.35)

Diretta LIVE testuale: OA Sport dalle 12.25