Giro del Delfinato 2024, Juan Ayuso si ritira per la maxi-caduta di ieri

Ci sono conseguenze e non potrebbe essere altrimenti dopo quanto è accaduto nella tappa di ieri del Giro del Delfinato 2024. Nella piccola corsa a tappe francese, trampolino di lancio nella preparazione al Tour de France, si è assistito a una maxi-caduta che ha coinvolto tantissimi corridori, tra cui anche i più accreditati Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Juan Ayuso.

Ebbene, l’alfiere spagnolo della UAE Team Emirates è stato costretto ad alzare bandiera bianca per le ferite riportate nel crash della quinta frazione. Ayuso ha subito, stando alle informazioni che erano state diffuse ieri, un colpo pesante su anca sinistra, gomito, ginocchio e caviglia, con tagli profondi.

Quest’oggi, preso atto della situazione, la squadra e l’atleta, di comune accordo, hanno deciso di non riprendere per una tappa anche impegnativa: “Purtroppo Juan Ayuso si ritra dalla corsa dopo l’incidente che ha coinvolto ieri il gruppo. Seguiranno ulteriori informazioni“, il messaggio della squadra sui social.

Unfortunately @juann_ayuso is withdrawing from the race after the crash that involved the peloton yesterday.

