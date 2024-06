Giro del Belgio 2024: tappa finale a Tim Merlier, Søren Wærenskjold si prende la generale

Dodici vittorie in stagione, due al Giro del Belgio: Tim Merlier continua a dominare le volate e, al momento, è sicuramente lo sprinter più performante dell’anno. Il belga sulle strade di casa primeggia ancora imponendosi nell’ultima frazione, con arrivo in quel di Bruxelles.

Tappa mossa ma non dura che ha visto un finale in leggera salita e l’ennesimo testa a testa tutto belga: l’Alpecin-Deceuninck ha lanciato la volata per Jasper Philipsen a 200 metri dal traguardo ma per il vincitore della Milano-Sanremo non c’è stato nulla da fare, visto che Merlier ha vinto di prepotenza la battaglia.

Terza posizione per Tom Van Asbroeck (Israel – Premier Tech), poi a completare la top-5 troviamo Mathias Vacek (Lidl – Trek) e Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Festa in casa Uno-X Mobility: Søren Wærenskjold si è infatti aggiudicato la classifica generale sfruttando il successo nella cronometro della prima tappa. Per lui è un passo avanti dopo la seconda posizione dell’anno scorso alle spalle dell’inarrivabile Mathieu van der Poel.