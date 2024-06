Giovanni Pellielo da record: l’italiano più presente alle Olimpiadi! “Il guerriero che sembrava spento è riemerso”

Giovanni Pellielo gareggerà alle Olimpiadi di Parigi 2024, raggiungendo uno storico record. Il tiratore parteciperà ai Giochi per l’ottava volta in carriera e diventerà così l’atleta italiano con più presenze nella rassegna a cinque cerchi, al pari dei fratelli Piero e Raimondo d’Inzeo (equitazione, tra il 1948 e il 1976) e di Josefa Idem (canoa, ma nel 1984 e nel 1988 difendeva i colori della Germania Ovest). Un primato davvero encomiabile per un mito assoluto del tiro a volo, che cercherà una nuova magia nel trap.

Giovanni Pellielo vanta ben quattro medaglie alle Olimpiadi, ma non è mai riuscito a conquistare l’agognato oro: bronzo a Sydney 2000, argento ad Atene 2004, Pechino 2008 e Rio 2016. Il 54enne piemontese annovera nel proprio palmares anche quattro titoli mondiali a livello individuale (1995, 1997, 1998, 2013) e tre sigilli agli Europei (1997, 2009, 2015). Nella capitale francese lo vedremo protagonista nella squadra composta anche da Silvana Stanco, Jessica Rossi, Mauro De Filippis.

Giovanni Pellielo ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Poter partecipare all’ottava Olimpiade è qualcosa di incredibile sotto tutti i profili. Lo scorso agosto ai Mondiali di Baku, dieci giorni dopo la morte di mia madre, sono salito in pedana e ho conquistato la carta per Parigi. Il guerriero che sembrava essersi spento in realtà è riemerso ed ora eccomi qui“.