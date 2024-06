Ginnastica ritmica, le Farfalle devono rincorrere in Coppa del Mondo: Italia terza a Milano a metà gara

Le Farfalle hanno commesso qualche sbavatura di troppo nell’esercizio con i cinque cerchi che ha aperto il concorso generale a squadre dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. Alessia Maurelli e compagne non sono state impeccabili in fase di esecuzione (7.400) e, nonostante un buon D Score di 22.0 e una nota A di 8.4, si sono dovute accontentare della terza posizione a metà gara con il punteggio complessivo di 37.800.

L’Italia sperava in una migliore apertura di fine settimana di fronte al proprio pubblico del Forum di Milano, ora bisognerà cercare una rimonta per meritarsi un miglior piazzamento sul podio e magari cercare il grande trionfo casalingo. Al momento le azzurre si trovano infatti alle spalle della Cina (38.450) e del Brasile (38.250), entrambe autrice di un’ottima prova nel primo esercizio del giro completo (unica prova prevista anche ai Giochi Olimpici, dove non si disputano le finali di specialità).

Le ragazze di Emanuela Maccarani cercheranno il ribaltone domani pomeriggio nell’esercizio con tre nastri e due palle. L’Italia era reduce dalla conquista della medaglia d’argento nell’all-around degli Europei e si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove spera di ricoprire un ruolo da protagonista. Ricordiamo che nel capoluogo meneghino sono assenti le grandi corazzate Bulgaria, Israele e Spagna.