Germania-Ungheria 2-0, Musiala e Gundogan decidono la sfida agli Europei di calcio

La Germania ha sconfitto l’Ungheria per 2-0 e ha conquistato la seconda vittoria agli Europei, dopo l’esordio travolgente contro la Scozia (5-1). I padroni di casa hanno dettato legge alla MHPArena di Stoccarda, confermandosi così in testa alla classifica del gruppo A con sei punti all’attivo, davanti a Svizzera (3) e Scozia (0) che si affronteranno più tardi nello scontro diretto. I magiari restano in fondo alla graduatoria e saranno obbligati a fare risultato pieno nell’ultimo incontro con gli scozzesi se vorranno nutrire qualche residua ambizione di qualificazione agli ottavi di finale.

Neuer si è inventato un miracolo in avvio su Sallai, poi al 12′ Havertz ha spaventato gli avversari. La Germania cresce con il passare dei minuti e al 22′ passa in vantaggio: Orban e Gulacsi si distraggono in difesa e Musiala ne approfitta per segnare. Al 44′ Musiala colpisce l’esterno della rete con un bel destro, poi nel recupero Sallai insacca, ma il gol dell’Ungheria viene annullato per fuorigioco.

La Germania tiene a bada gli avversari in avvio di ripresa e al 67′ firma il 2-0 che tramortisce gli ungheresi: assist dalla sinistra di Mittelstadt e rasoterra del capitano Gundogan. Il finale è di tutta amministrazione e i padroni di casa vincono anche questa sfida negli Europei di casa.